2018-12-11T16:23:13+03:00
Общество

В Красноярске в районе объектов Универсиады ограничат проезд на 2,5 недели

Парковаться тоже временно запретят
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Проезд закроют в связи с тестовыми соревнованиямиПроезд закроют в связи с тестовыми соревнованиямиФото: Мария ЛЕНЦ
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До 29 декабря на нескольких улицах Красноярска вводится ограничение движения транспорта и парковки, рассказали в администрации города. Запрет власти объяснили тестовыми соревнованиями Универсиады, и речь в первую очередь идет об улицах, где расположены спортобъекты. Итак, меняется схема движения в районе кластера «Сопка» и дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Здесь будут проходить соревнования по фристайлу, сноуборду и керлингу.

КОНКРЕТНО

С 18.00 13 декабря до 15.00 29 декабря закроют для движения часть Биатлонной (от Свободного до Сопки и Академии биатлона. На тот же период закроют парковку с восточной стороны гостиницы «АМАКС» (улица Матросова, 2) и парковку в районе Дубровинского,80.

С 15:00 18 декабря до 15.00 27 декабря будет перекрыт Ярыгинский проезд (от домов № 8 и № 20 по улице остров Отдыха). На тот же период времени закроют парковку и стоянку на Ярыгинском проезде (от улицы Остров Отдыха до Дворца спорта имени Ярыгина, и на съездах с Коммунального моста на остров Отдыха).

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