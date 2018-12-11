2018-12-11T14:32:07+03:00
Общество

Вместо шумозащищающих экранов - сосны: в Красноярске объяснили снос вязов на Свердловской

Вязы хотели заменить забором, но решили высадить сосны
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Вместо заборов - сосныВместо заборов - сосныФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярска решили вместо шумоотражающих экранов высаживать сосны, сообщает администрация города. В качестве примера приводят высадку сосен на Свердловской ( район Ленты). Напомним, накануне здесь выпилили множество вязов и тополей, объяснив это эстетическим несовершенством деревьев. Снос возмутил жителей улицы и красноярцев. Аргументация поменялась. К слову, специалисты управления зеленого строительства пояснили, что крупномерные сосны без проблем приживутся на новом месте: они находятся в спячке и легко перенесут пересадку.

Добавим, что на Свердловской, как и на многих других магистралях города, этой осенью действительно установили километры «серых заборов». Такими образом решено убить сразу двух зайцев: во-первых, - снизить шум на дорогах, а во-вторых, - скрыть от гостей Универсиады неприглядные строения. Речь о различных гаражах, бараках и шиномонтажках, а также о стихийных свалках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-главврачу красноярского перинатального центра вменяют новые взятки
Ну как, вкусно? Полиция проверяет маму-блогера, напоившую вином 6-летнего сына
СК проверяет мать 3-месячной девочки, погибшей от гнойного отита
В Красноярске на 4 часа закрыли вантовый мост ради съемок клипа Универсиады
Лед плавится быстрее: красноярские дорожники меньше реагентов стали сыпать на тротуары
Она жалобно скулила и не могла выбраться: экс-полицейский спас провалившуюся в подвал собаку
Экс-полицейского- браконьера суд в Красноярском крае оштрафовал на 600 000 рублей
Дмитрий Аленичев останется тренером «Енисея» после зимнего перерыва
В Красноярске сотрудница ломбарда присвоила больше 300 тысяч рублей
В Красноярске задержали наркодилера с крупной партией героина
В Красноярске навсегда поменяют схему движения на улице 9 января
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов с призовым фондом 3 млн рублей
Под Красноярском лиса выпрашивает у дачников котлеты и делает из них запасы