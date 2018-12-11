Вместо шумозащищающих экранов - сосны: в Красноярске объяснили снос вязов на Свердловской

11 Дек. 14:30 2018-12-11T14:32:07+03:00

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Власти Красноярска решили вместо шумоотражающих экранов высаживать сосны, сообщает администрация города. В качестве примера приводят высадку сосен на Свердловской ( район Ленты). Напомним, накануне здесь выпилили множество вязов и тополей, объяснив это эстетическим несовершенством деревьев. Снос возмутил жителей улицы и красноярцев. Аргументация поменялась. К слову, специалисты управления зеленого строительства пояснили, что крупномерные сосны без проблем приживутся на новом месте: они находятся в спячке и легко перенесут пересадку.

Добавим, что на Свердловской, как и на многих других магистралях города, этой осенью действительно установили километры «серых заборов». Такими образом решено убить сразу двух зайцев: во-первых, - снизить шум на дорогах, а во-вторых, - скрыть от гостей Универсиады неприглядные строения. Речь о различных гаражах, бараках и шиномонтажках, а также о стихийных свалках.