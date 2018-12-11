2018-12-11T14:08:11+03:00
Происшествия

Экс-главврачу красноярского перинатального центра вменяют новые взятки

Возбуждены еще два уголовных дела
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Еще два случая взятки вменяют ПавловуЕще два случая взятки вменяют ПавловуФото: Мария ЛЕНЦ
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В громком деле бывшего главврача КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр материнства и детства» Андрея Павлова новый поворот: у следствия появились основания полагать, что подозреваемый замешан еще в двух взятках. Напомним, Павлова задержали в январе этого года. Его подозревают в систематическом взяточничестве. Вот список преступлений: 3 случая, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), 4 - п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и 1 - по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Однако, как выяснилось, это еще не все. Павлов, по мнению следствия, причастен еще к двум преступлениям. Статьи те же - взятки в крупном и особо крупном размере.

- Павлов в декабре 2016 года при посредничестве главной медсестры получил от представителя коммерческой фирмы 300 тысяч рублей за содействие в заключении контракта на поставку изделий медицинского назначения, - считают в ГСУ СКР по Красноярскому краю. - Также подозреваемый в период с февраля по ноябрь 2017 года при посредничестве главной медсестры получил от учредителя коммерческой организации взятку несколькими частями в общей сумме один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей за заключение контракта на поставку расходных материалов для медицинского оборудования.

Напомним, что сейчас Павлов под домашним арестом.

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