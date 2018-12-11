2018-12-11T13:35:49+03:00
Общество

Ну как, вкусно? Полиция проверяет маму-блогера, напоившую вином 6-летнего сына

Психолог-сексолог из Красноярска Анастасия Карелина уверяет: это был социальный эксперимент [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полиция уже заинтересовалась мамойПолиция уже заинтересовалась мамойФото: Мария ЛЕНЦ
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Психолог-сексолог и телесно-ориентированный психотерапевт из Красноярска Анастасия Карелина попала в поле зрения полиции. Дело в том, что в на своей закрытой страничке в Инстаграм блогер выложила видео сомнительного характера: на кадрах 6-летний сын женщины за ужином чокается с ней бокалом, в котором, судя по цвету, находится вино.

Мама предложила выпить вина 6-летнему сыну .Видео: соцсети

- Ну как, вкусно? - спрашивает малыша мама. Тот в ответ лопочет что вкусно.

История стала известна после сообщения телеканала «360». Но в полиции о ней узнали раньше. Теперь Анастасия уверяет: это был социальный эксперимент перед Новым годом.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Это был сок. Это был семейный ужин, и в моем бокале был сок, - оправдывается специалист по отношениям. И добавляет, что до определенного возраста вино вообще не рекомендовала бы, так как алкоголь в любом случае влечет за собой состояние измененного сознания. Смысл же видео, по словам блогера, в том, чтобы посмотреть, как люди отреагируют, и что думают родители по этому поводу.

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