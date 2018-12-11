2018-12-11T12:52:34+03:00
Происшествия

СК проверяет мать 3-месячной девочки, погибшей от гнойного отита

В райцентр, где лечили малышку, пришлось вызывать врачей из Красноярска, но спасти ребенка не удалось
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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СК проверяет смерть 3-месячной девочки от гнойного отита и мать, которая не начала ее лечить вовремя. Трагедия произошла в одном из сел в Саянском районе края, сообщает ГСУ СК по региону. Еще в конце ноября у недавно родившей женщины заболела 3-месячная дочь. У малышки воспалилось ушко, и мать заметила признаки гнойного отита. Но в больницу не обращалась, лечила сама. Пока не стало поздно.

- 6 декабря состояние малышки резко ухудшилось, и мать привезла ее в КГБУЗ «Саянская районная больница». Девочку поместили в палату интенсивной терапии, незамедлительно вызвав специалистов реанимационно-консультативного центра охраны материнства и детства из Красноярска, которые прооперировали ребенка в тот же день, - рассказали в следствии.

Но и две операции не помогли: состояние девочки оставалось крайне тяжелым, и 7 декабря она умерла. Причиной смерти судмедэксперты назвали гнойный отит. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), опрашиваются медики и мать ребенка.

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