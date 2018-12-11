2018-12-11T12:19:21+03:00
Общество

В Красноярске на 4 часа закрыли вантовый мост ради съемок клипа Универсиады

Сегодня до 20.00 движение по Виноградовскому мосту запрещено
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Виноградовский (вантовый) мост сегодня, 11 декабря, закрыли для пешеходов на четыре часа. С 16.00 и до 20.00 здесь будет идти большая работа - снимают официальный клип Универсиады. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

- Закрытие моста связано с проведением съемок клипа официальной песни XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Напомним, изготовлением официального клипа Студенческих игр занимается продюссерский центр Максима Фадеева. Уже выбран гимн и исполнители, среди которых есть и красноярец. Голосование за вокалистов проходило на официальной странице центра в Инстаграм. Именно представители продюссерского центра Фадеева и работают сегодня на вантовом мосту. Как только съемка завершится, мост сразу же будет открыт для пешеходов.

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