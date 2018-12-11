2018-12-11T11:34:49+03:00
Общество

Лед плавится быстрее: красноярские дорожники меньше реагентов стали сыпать на тротуары

На помощь ручному труду пришла новая техника
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На уборку вывели не только людей, но и техникуНа уборку вывели не только людей, но и техникуФото: Мария ЛЕНЦ
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Для уборки тротуаров в Красноярске закуплена новая техника, сообщает администрация города. Еще в начале этого года уборщикам приходилось обходиться малым: метла, лопаты и шестнадцать мотоблоков. Теперь же все несколько проще: на городские улицы вышли 20 новеньких ручных бульдозеров, 50 движков для уборки снега (специальных расширенных лопат) и 25 тележек с дозаторами. Тележки, к слову, помогают распределять противогололедные материалы — песок, песчано-соляную смесь и другие реагенты.

К слову, в мэрии говорят, что реагенты в этом году показывают отменную эффективность: лед и снег плавятся значительно быстрее. В связи с этим решено дозировку реагентов уменьшить. Правда касается это только тротуаров. Что касается уборки, то дорожников в этом плане поддерживает и спецтехника. На тротуарах работают пять подметально-вакуумных машин. Но и это не все: до конца года обещают выпустить на городские тротуары еще 35 мотощеток.

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