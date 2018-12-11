2018-12-11T11:43:24+03:00
Дом. Семья

Она жалобно скулила и не могла выбраться: экс-полицейский спас провалившуюся в подвал собаку

Теперь активисты молодежного центра в Иланском пытаются найти ей новый дом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дворняге ищут новый дом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюДворняге ищут новый дом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Иланском бывший сотрудник ГИБДД спас собаку. Просто вытащил из подвала заброшенного дома провалившуюся туда голодную и продрогшую дворнягу. Бездомная псина жалобно скулила и никак не могла выкарабкаться. Кто-то скажет: ну и что, подумаешь, подвиг - собаку спас. Но иногда у Бога нет других рук, кроме твоих. Об этой истории рассказали в ГУ МВД по Краснояркому краю.

Самой ей было не выбраться Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Самой ей было не выбраться Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

О том, что в одном из заброшенных домов в Иланском в беду попала собака, жители узнали очень просто: по округе разносился заливистый лай. Когда волонтеры местного молодежного центра пришли, несчастная собака не подпустила их к себе: сидела, сжавшись в комок от холода. Видимо, забрела в заброшенный дом, чтобы укрыться от ветра и мороза. Самой ей было не выбраться. Первым делом оголодавшей собаке спустили еду. Ребята несколько дней ее кормили. Но доставать никто не решался: бездомная, да еще и перепуганная дворняга может запросто покусать.

Просто спустился внутрь подвала, одевшись получше, чтобы собака не покусала, и достал ее Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Просто спустился внутрь подвала, одевшись получше, чтобы собака не покусала, и достал ее Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Дмитрий, наш бывший сотрудник (он 20 лет проработал в ГИБДД и в прошлом году вышел на пенсию) решил помочь, - рассказали в полиции. - Оделся поплотнее, чтобы если попробует вцепиться, не прокусила и спустился в подвал. Дмитрий спустился вниз, взял перепуганную собаку на руки и вынес ее на свежий воздух. Животное за несколько дней сильно ослабло, но в настоящее время благодаря бывшему сотруднику полиции, чувствует себя хорошо.

Волонтеры молодежного центра, которые и обнаружили собаку, уже ищут ей новый дом.

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