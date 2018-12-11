2018-12-11T09:10:53+03:00
Происшествия

Экс-полицейского- браконьера суд в Красноярском крае оштрафовал на 600 000 рублей

Мужчина и его друг ловили хариус варварским способом в запрещенном месте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Приговор пока не вступил в законную силуПриговор пока не вступил в законную силуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Незаконная ловля хариуса обошлась 48-летнему жителю Мотыгинского района и его 46-летнему приятелю в крупную сумму. За браконьерство мужчин оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. При этом в момент совершения преступления один из них был действующим сотрудником полиции, уточнили в ГСУ СКР по Красноярскому краю. Позднее мужчину уволили из органов.

Что касается сути преступления, то известно, что с 10 по 12 апреля этого года мужчины рыбачили неподалеку от Каменки (Богучанский район). Хариуса рыбаки решили ловить запрещенным варварским способом, - с помощью ставных сетей. Более того, в месте, где шла рыбалка, вылавливать рыбу строго запрещено. Ущерб от лова следователи оценили в 13 тысяч рублей. Накануне состоялся суд над браконьерами. Обоих признали виновными по ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов биологических ресурсов, совершенный группой лиц». Каждому из них предстоит выплатить по 600 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске