Экс-полицейского- браконьера суд в Красноярском крае оштрафовал на 600 000 рублей

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-11T09:10:53+03:00

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Незаконная ловля хариуса обошлась 48-летнему жителю Мотыгинского района и его 46-летнему приятелю в крупную сумму. За браконьерство мужчин оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. При этом в момент совершения преступления один из них был действующим сотрудником полиции, уточнили в ГСУ СКР по Красноярскому краю. Позднее мужчину уволили из органов.

Что касается сути преступления, то известно, что с 10 по 12 апреля этого года мужчины рыбачили неподалеку от Каменки (Богучанский район). Хариуса рыбаки решили ловить запрещенным варварским способом, - с помощью ставных сетей. Более того, в месте, где шла рыбалка, вылавливать рыбу строго запрещено. Ущерб от лова следователи оценили в 13 тысяч рублей. Накануне состоялся суд над браконьерами. Обоих признали виновными по ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов биологических ресурсов, совершенный группой лиц». Каждому из них предстоит выплатить по 600 тысяч рублей.