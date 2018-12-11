2018-12-11T09:52:35+03:00
Спорт

Дмитрий Аленичев останется тренером «Енисея» после зимнего перерыва

Ближайший матч намечен на 3 марта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Аленичев останется в клубеАленичев останется в клубеФото: Мария ЛЕНЦ
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Игроки ФК «Енисей» ушли на зимний перерыв, игры российской премьер-лиги продолжатся с марта. Останется ли тренером красноярского клуба Дмитрий Аленичев - вот, пожалуй, одна из главных интриг сейчас. Накануне в клубе подтвердили: да, останется. Об этом сообщили новости ТВК.

- Дмитрий Аленичев продолжит работу с командой после зимнего перерыва. Сегодня Аленичев встретился с руководством клуба, были рассмотрены общие вопросы по межсезонью, - рассказали накануне в руководстве ФК «Енисей».

Напомним, что в минувшую субботу «Енисей» потерпел поражение от ЦСКА Москва. В данный момент красноярцы занимают последнюю строчку в турнирной таблице и им предстоит во время межсезонья постараться усилить свою игру. Ближайший матч ФК «Енисей» проведет 3 марта, соперником красноярской команды станет ФК «Ростов».

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