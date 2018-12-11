В Красноярске сотрудница ломбарда присвоила больше 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:32 2018-12-11T08:57:10+03:00

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В краевом центре сотрудница ломбарда прикарманила больше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции Красноярска. При этом долгое время хозяин ломбарда не замечал воровство. Лишь спустя два месяца руководитель организации заметил недостачу и пришел с заявлением в городскую полицию. Воровкой оказалась товаровед.

Схема кражи была простой: товаровед выписывала фиктивные залоговые билеты на имущество. Однако в ломбард фактически ничего не поступало. По документам все шито-крыто, а по факту - имущества, якобы оставленного под залог нет. Таким образом ей удалось похитить из кассы более 300 тысяч рублей. Деньги женщина тратила на себя и свои нужды. По факту мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело, сообщают Городские новости. Расследование дела завершено, в ближайшее время судьбу женщины решит суд. Ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф.