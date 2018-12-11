2018-12-11T07:28:08+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов с призовым фондом 3 млн рублей

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам принять участие в новогодней акции «Большая игра. Новогодний бум». Призовой фонд игры составляет 3 миллиона рублей. Принять участие в игре могут клиенты Банка – держатели дебетовой или кредитной карты УРАЛСИБ любой категории.

Как и в предыдущей Большой игре, участникам необходимо будет выполнить пять заданий, которые будут размещаться на странице акции на сайте Банка.

Финальное задание будет особенным, и именно оно определит победителей. Три участника, первыми выполнившие финальное задание, получат суперприз по 200 тысяч рублей на каждого победителя. Следующие 10 участников займут 2 место и получат по 100 тысяч рублей каждый. Остальные участники разделят между собой призовой фонд в размере 1 000 000 рублей (но не более 15 000 рублей на одного победителя).

Для того чтобы принять участие в Большой игре, необходимо не позже 16 декабря 2018 года зарегистрироваться на сайте Банка. Старт игры запланирован на 17 декабря 2018 г., окончание - на 23 декабря 2018 г. Подведение итогов и выплаты денежных призов состоятся до 31 января 2019 г.

Подробнее об условиях акции «Большая игра. Новогодний бум» - по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.

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