2018-12-11T08:57:56+03:00
Дом. Семья

Под Красноярском лиса выпрашивает у дачников котлеты и делает из них запасы

Рыжая хитрюга почти не боитися людей, но близко не подходит [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Лиса и котлеты Фото: соцсетиЛиса и котлеты Фото: соцсети
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На дачах под Красноярском заметили крупную лисицу, которая, совершенно не опасаясь за свой мех, выпрашивает у людей вкусненького. Плутовку угощают котлетами и прочими вкусностями, а она делает из них запасы, зарывает в снег.

Лиса и котлеты.Видео: соцсети

Заметил и снял на видео рыжую гостью красноярец Азамат Тихонов: он приехал на дачу попариться в бане. Когда вышел во двор, увидел, как крупная лисицы крадется через забор. Курятника у дачника нет, поэтому, конечно, лиса не к цыплятам пришла, но явно - полакомиться чем-нибудь съестным.

- Она не очень боится людей, но подходить не хочет. На разведку пошла, - пишет автор видео, который решил угостить ее котлетами. Сразу есть вкусное гостья не стала - зарыла. Не исключено, что в дальнейшем решила вернуться на дачу и перекусить.

- Это будет ваш постоянный гость, - говорит другая дачница.

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