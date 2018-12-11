Под Красноярском лиса выпрашивает у дачников котлеты и делает из них запасы

СЕГОДНЯ 07:17 2018-12-11T08:57:56+03:00

Рыжая хитрюга почти не боитися людей, но близко не подходит [видео]

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На дачах под Красноярском заметили крупную лисицу, которая, совершенно не опасаясь за свой мех, выпрашивает у людей вкусненького. Плутовку угощают котлетами и прочими вкусностями, а она делает из них запасы, зарывает в снег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/681661" frameborder="0"></iframe> Лиса и котлеты.Видео: соцсети

Заметил и снял на видео рыжую гостью красноярец Азамат Тихонов: он приехал на дачу попариться в бане. Когда вышел во двор, увидел, как крупная лисицы крадется через забор. Курятника у дачника нет, поэтому, конечно, лиса не к цыплятам пришла, но явно - полакомиться чем-нибудь съестным.

- Она не очень боится людей, но подходить не хочет. На разведку пошла, - пишет автор видео, который решил угостить ее котлетами. Сразу есть вкусное гостья не стала - зарыла. Не исключено, что в дальнейшем решила вернуться на дачу и перекусить.

- Это будет ваш постоянный гость, - говорит другая дачница.