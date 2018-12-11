Под Красноярском лиса выпрашивает у дачников котлеты и делает из них запасы
На дачах под Красноярском заметили крупную лисицу, которая, совершенно не опасаясь за свой мех, выпрашивает у людей вкусненького. Плутовку угощают котлетами и прочими вкусностями, а она делает из них запасы, зарывает в снег.
Лиса и котлеты.Видео: соцсети
Заметил и снял на видео рыжую гостью красноярец Азамат Тихонов: он приехал на дачу попариться в бане. Когда вышел во двор, увидел, как крупная лисицы крадется через забор. Курятника у дачника нет, поэтому, конечно, лиса не к цыплятам пришла, но явно - полакомиться чем-нибудь съестным.
- Она не очень боится людей, но подходить не хочет. На разведку пошла, - пишет автор видео, который решил угостить ее котлетами. Сразу есть вкусное гостья не стала - зарыла. Не исключено, что в дальнейшем решила вернуться на дачу и перекусить.
- Это будет ваш постоянный гость, - говорит другая дачница.