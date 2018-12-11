2018-12-11T08:58:28+03:00
Общество

Горсовет Красноярска решил не откладывать «мусорную реформу»

Утвердены новые тарифы на вывоз мусора
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Реформу не отложатРеформу не отложатФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские депутаты на очередной сессии решили не откладывать «мусорную реформу» в долгий ящик. От 12 депутатов исходила инициатива перенести реформу на 2022 год. По их мнению, город к ней не готов: отсутствует инфраструктура по сортировке, переработке и захоронению твердых коммунальных отходов. Однако прийти к единому соглашению парламентариям горсовета не удалось. Также депутаты утвердили двух операторов по вывозу мусора. На левом берегу Енисея этим займется - ООО «Красноярская Рециклинговая Компания», на правом - ООО «РостТех».

Примечательно, что тарифы у операторов разные. Жители левобережья, например, за вывоз 79 рублей с человека, а для жителей правобережья все намного дороже – 112 рублей с человека. Проголосовать депутаты не сумели: инициативу с откладыванием реформы и не приняли, и не отклонили. Минусы реформы обозначены, среди плюсов - появятся ответственные за проблему операторы, с которых при случае можно спросить и за вывоз, и за сортировку и переработку.

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