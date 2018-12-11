2018-12-11T08:59:58+03:00
Происшествия

В Красноярске погибла девушка, выпав на козырек подъезда с 7-го этажа

СК начал доследственную проверку происшествия
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Проводится проверкаПроводится проверкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне в Красноярске произошла трагедия: с высоты 7 этажа на козырек подъезда выпала 17-летняя девушка. Инцидент случился в одной из многоэтажек на Ключевской, сообщили в КГКУ «Спасатель». Утром ее тело на козырьке обнаружили соседи, которые и вызвали правоохранителей и спасателей. Девушка скончалась на месте происшествия от многочисленных полученных при падении травм.

В СУ СКР по Красноярскому краю подтвердили факт происшествия. В данный момент начата доследственная проверка случившегося, в рамках которой следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе, и причины, побудившие погибшую предпринять такой шаг. Опрашиваются близкие, друзья и знакомые погибшей. В СК не исключают, что падение с 7-го этажа могло носить добровольный характер. По результатам проверки станет ясно, возбудят ли уголовное дело.

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