2018-12-11T05:43:48+03:00
Звезды

Два красноярских артиста балета получат по 100 тысяч рублей от главы города

Это – награда за участие в танцевальном конкурсе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Два красноярских артиста балета получат по 100 тысяч рублей от главы городаДва красноярских артиста балета получат по 100 тысяч рублей от главы городаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Два красноярских артиста балета получат по 100 тысяч рублей от главы города. Соответствующий документ за подписью Сергея Еремина опубликованы на официальном портале администрации Красноярска. Таким вот образом решено поощрить Анну Федосову и Даниила Костылева за участие в международном конкурсе балета под названием «Гран-при Сибири» 2018 года.

Оплата премиальных будет произведена из средств городского бюджета, которые были заложены в муниципальной программе «Развитие культуры в городе Красноярске» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Добавим, что V Международный конкурс «Гран-при Сибири» проходил в Красноярске в ноябре этого года. Он стал центральным событием V Международного форума «Балет XXI век», посвященного 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа. Для участия в нем в Красноярск приехали лучшие танцовщики из 11 стран мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске