2018-12-11T05:43:48+03:00
Звезды

Два красноярских артиста балета получат по 100 тысяч рублей от главы города

Это – награда за участие в танцевальном конкурсе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Два красноярских артиста балета получат по 100 тысяч рублей от главы городаДва красноярских артиста балета получат по 100 тысяч рублей от главы городаФото: Мария ЛЕНЦ
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Два красноярских артиста балета получат по 100 тысяч рублей от главы города. Соответствующий документ за подписью Сергея Еремина опубликованы на официальном портале администрации Красноярска. Таким вот образом решено поощрить Анну Федосову и Даниила Костылева за участие в международном конкурсе балета под названием «Гран-при Сибири» 2018 года.

Оплата премиальных будет произведена из средств городского бюджета, которые были заложены в муниципальной программе «Развитие культуры в городе Красноярске» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Добавим, что V Международный конкурс «Гран-при Сибири» проходил в Красноярске в ноябре этого года. Он стал центральным событием V Международного форума «Балет XXI век», посвященного 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа. Для участия в нем в Красноярск приехали лучшие танцовщики из 11 стран мира.

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