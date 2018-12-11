2018-12-11T05:28:36+03:00
Общество

В 2019 году Красноярский край выделил на ремонт дорог 2 миллиарда рублей

В планах привести в порядок 220 километров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В 2019 году Красноярский край выделил на ремонт дорог 2 миллиарда рублейВ 2019 году Красноярский край выделил на ремонт дорог 2 миллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2019 году Красноярский край выделяет на капитальный ремонт дорог из регионального бюджета 2 миллиарда рублей. Это больше, чем было в 2018-м, следовательно, увеличится и объем работ. Об этом стало известно накануне, во время встречи губернатора края Александра Усса и министра транспорта Константина Димитрова.

Для понимания: в уходящем году в регионе привели в порядок 140 километров дорог. В наступающем их будет уже 220 километров. Половина этих денег достанется Красноярску. Нужно будет отремонтировать и построить въезды в город со стороны Солонцов, а также дорогу в направлении поселка Элита и дорогу через Кузнецовское плато на Зыково.

Министр транспорта пообещал, что трассу до Элиты расширят до 4 полос. На солонцовской трассе построят два подземных перехода, установят новую автобусную остановку. Где нужно, сделают ливневую канализацию.

Добавим также, что в 2019 году продолжится реализация и федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

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