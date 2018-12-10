10 Дек. 18:13 2018-12-11T10:21:55+03:00

Красноярский суд закрыл две группы в соцсетях за обесценивание понятия любви. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты-психологи пришли ко мнению, что такие группы деструктивно влияют на подростков

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В Красноярске суд блокировал два паблика «ВКонтакте» за обесценивание понятия любви и не только. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проверили информацию, поступившую из регионального главка. О том, что ряд сайтов в интернете пропагандирует антиобщественные ценности. В суд направили два административных иска, чтобы запретить распространять подобные сведения.

- На страницах размещена ориентированная на несовершеннолетних информация, пропагандирующая обесценивание понятия любви, неадекватный способ повышения самооценки, ведущий к приобщению к «блатной», противоправной субкультуре, подталкивающая на совершение преступлений, - поясняют в ведомстве.

Привлекли экспертов-психологов, и получили заключение: распространение такой информации разрушительно влияет на подростков.

В итоге Октябрьский районный суд удовлетворил требования прокуратуры по обоим искам. Информацию официально признали запрещенной.