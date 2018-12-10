2018-12-10T16:02:09+03:00
Общество

Мусор рядом не бросишь: в двух точках Красноярска поставили флагштоки

Они появились в Советском и Октябрьском районах
Ася ЖУКОВА
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В двух точках Красноярска поставили флагштоки. Фото: «Город Красноярск».В двух точках Красноярска поставили флагштоки. Фото: «Город Красноярск».
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На одной из смотровых площадок Красноярска, у памятника его основателю, Андрею Дубенскому, установили флагштоки. Об этом сообщили в официальной группе мэрии в соцсети Напомним, ранее площадку отремонтировали. Убрали стену у монумента, обновили уличную мебель, пишут «Городские новости». А потом укрепили флаги.

- Это флаги нашего государства, города и края, - поясняют в группе. – Они реют в таком знаковом месте Красноярска, как площадка у памятника Андрею Дубенскому.

Как пояснили авторы поста: флаги – это символы нашей сибирской земли. И они надеются, что в том числе и с их помощью, горожанам будет прививаться не только патриотизм, но и дисциплина: «Не бросишь же мусор рядом с флагом?». К слову, другие флагштоки поставили в Октябрьском районе Красноярска на улице Попова.

Дисциплинирует ли это жителей? Поживем – увидим.

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