2018-12-10T16:30:39+03:00
Общество

Подсветку Енисейского речного пароходства запустили в Красноярске

Выглядит очень эффектно
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Подсветку Енисейского речного пароходства запустили в Красноярске.Подсветку Енисейского речного пароходства запустили в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

18-этажное здание Енисейского речного пароходства подсветили в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подсветку запустили сегодня вечером, 10 декабря. Она состоит из более чем 6 тысяч светодиодных ламп. Они расположены сверху и по боковым фасадам здания.

Выглядит очень эффектно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выглядит очень эффектно.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Выглядит довольно эффектно, - пишут в соцсетях горожане. – Все переливается, цвета – синий, белый, красный, оранжевый, зеленый – переходят друг в друга. Очень зрелищно, чем-то напоминает северное сияние. Иллюминация моста и пароходства гармонируют, перекликаются, ведут диалог.

Напомним, в нынешнем году подсветкой оборудовали сразу несколько знаковых мест Красноярска: Коммунальный и Виноградовский (вантовый) мосты, здание филармонии, КрасЖД, а теперь вот и пароходства. Подсветка последнего – подарок красноярцам от компании «Норникель».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске