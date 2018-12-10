Подсветку Енисейского речного пароходства запустили в Красноярске

10 Дек. 15:32 2018-12-10T16:30:39+03:00

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18-этажное здание Енисейского речного пароходства подсветили в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подсветку запустили сегодня вечером, 10 декабря. Она состоит из более чем 6 тысяч светодиодных ламп. Они расположены сверху и по боковым фасадам здания.

Выглядит очень эффектно.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Выглядит довольно эффектно, - пишут в соцсетях горожане. – Все переливается, цвета – синий, белый, красный, оранжевый, зеленый – переходят друг в друга. Очень зрелищно, чем-то напоминает северное сияние. Иллюминация моста и пароходства гармонируют, перекликаются, ведут диалог.

Напомним, в нынешнем году подсветкой оборудовали сразу несколько знаковых мест Красноярска: Коммунальный и Виноградовский (вантовый) мосты, здание филармонии, КрасЖД, а теперь вот и пароходства. Подсветка последнего – подарок красноярцам от компании «Норникель».