Замерзавшего на трассе в Красноярском крае водителя выручили полицейские

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-10T15:27:00+03:00

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Водителю и пассажиру автомобиля, сломавшегося на трассе в Красноярском крае из-за сильного мороза, помогли полицейские. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого главка.

Патрулируя участок загородной трассы Ачинск – Ужур – Троицкое, инспектор ГИБДД заметил, что на обочине стоит ВАЗ-2115. Прошло несколько минут, но машина не уезжала. Подошли узнать, что произошло. Оказалось, водитель с пассажиром направлялись из города Назарово в Шарыповский район. Но вдруг автомобиль сломался. В салоне становилось все холоднее, мужчины начали замерзать. И тут появились полицейские.

Отремонтировать легковушку на месте было невозможно. Стоял жестокий мороз. Вот и предложили: давайте подбросим до ближайшего пункта техпомощи? Натянули трос – поехали. Через несколько минут были на месте.

- Там водитель смог наладить машину и отогреться, - делятся в МО МВД России «Назаровский». – Он и его пассажир поблагодарили полицейских и пообещали: если на дороге случится что-то подобное, сами всегда придут на помощь.