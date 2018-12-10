2018-12-10T14:13:23+03:00
Общество

Что интересовало красноярцев в 2018 году по версии Яндекса?

Представляем рейтинг событий
Ася ЖУКОВА
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Что интересовало красноярцев в 2018 году по версии Яндекса?Что интересовало красноярцев в 2018 году по версии Яндекса?Фото: Мария ЛЕНЦ
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До нового года осталось три недели, и Яндекс подвел первые итоги уходящего 2018-го. Вот топ персон и фактов, вызвавших интерес у горожан.

Итак, из местных событий по количеству запросов лидирует выпуск программы «Орел и решка» в Красноярске. После съемок люди кинулись искать бутылку со ста долларами, оставленную ведущими. Но, увы – денег в ней уже не было. э

Второе место держат выборы губернатора края. Потом открытие «Ашана» в Красноярске. Далее – начало продаж билетов на Универсиаду, пожар во Дворце спорта имени Ярыгина, запуск сервиса поминутной аренды авто и новый парк «Гремячая грива».

Что касается персон, это борец Хабиб Нурмагомедов, футболисты Игорь Акинфеев и Артем Дзюба, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева

Теперь об утратах. Алексей Клешко, Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина, Стивен Хокинг.

Фильмы и сериалы: «Движение вверх», «Дэдпул-2», «Мажор», «Полицейский с Рублевки».

Песни: Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий», он же и Крид «Цвет настроения черный», он же и Николай Басков «Ибица», Kazka - «Плакала».

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