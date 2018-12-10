Что интересовало красноярцев в 2018 году по версии Яндекса?
До нового года осталось три недели, и Яндекс подвел первые итоги уходящего 2018-го. Вот топ персон и фактов, вызвавших интерес у горожан.
Итак, из местных событий по количеству запросов лидирует выпуск программы «Орел и решка» в Красноярске. После съемок люди кинулись искать бутылку со ста долларами, оставленную ведущими. Но, увы – денег в ней уже не было. э
Второе место держат выборы губернатора края. Потом открытие «Ашана» в Красноярске. Далее – начало продаж билетов на Универсиаду, пожар во Дворце спорта имени Ярыгина, запуск сервиса поминутной аренды авто и новый парк «Гремячая грива».
Что касается персон, это борец Хабиб Нурмагомедов, футболисты Игорь Акинфеев и Артем Дзюба, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева…
Теперь об утратах. Алексей Клешко, Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина, Стивен Хокинг.
Фильмы и сериалы: «Движение вверх», «Дэдпул-2», «Мажор», «Полицейский с Рублевки».
Песни: Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий», он же и Крид «Цвет настроения черный», он же и Николай Басков «Ибица», Kazka - «Плакала».