2018-12-10T13:45:50+03:00
Происшествия

Хотели согреться: в Красноярском крае двое рыбаков в палатке задохнулись угарным газом

Товарищи нашли их мертвыми
Ася ЖУКОВА
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Хотели согреться: в Красноярском крае двое рыбаков в палатке задохнулись угарным газом.Хотели согреться: в Красноярском крае двое рыбаков в палатке задохнулись угарным газом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Неподалеку от села Восточное Краснотуранского района Красноярского края произошла трагедия. Двое рыбаков в палатке отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону:

- Предварительно: днем 8 декабря четверо мужчин на машинах поехали из села Тесь в район Красноярского водохранилища на зимнюю рыбалку. Вечером они пошли спать в палатки, где разместились по двое. В одной ночевали мужчина 54 и 57 лет. Чтобы согреться, оставили газовый баллон и горелку. А сами уснули. Когда утром 9 декабря зашли товарищи, они обнаружили в палатке тела мужчин и стойкий запах газа. После осмотра места происшествия признаков криминальной смерти было не выявлено.

Тем не менее по факту ЧП следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято решение.

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