2018-12-10T12:56:47+03:00
Происшествия

Осужденная за мошенничество директор стройфирмы отказалась от тюремной робы и напала на надзирательниц

Заведено новое дело
Ася ЖУКОВА
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Осужденная за мошенничество директор стройфирмы отказалась от тюремной робы и напала на надзирательниц.Осужденная за мошенничество директор стройфирмы отказалась от тюремной робы и напала на надзирательниц.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Директор стройфирмы, осужденная за мошенничество, устроила сцену в одной из колоний Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону, на 42-летнюю женщину заведено новое уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». А это до пяти лет лишения свободы.

Вот предварительная версия следствия. Накануне, 9 декабря, женщина отказалась переодеваться в тюремную одежду. Сотрудницы колонии сделали ей несколько предупреждений. Но выполнять их требования экс-бизнеследи отказалась натрез. Пришлось причинить физическую силу. Впрочем, женщина в долгу не осталась – набросилась на надзирателей.

- Причинила им телесные повреждения, - рассказывают следователи. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

По данным из открытых источников, речь идет о фигурантке дела обманутых дольщиков. За это женщина и пошла под суд.

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