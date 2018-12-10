2018-12-10T12:21:14+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края 11 лет насиловал маленькую дочь

Ему дали 22 года в колонии строго режима
Ася ЖУКОВА
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Житель Красноярского края 11 лет насиловал маленькую дочь.Житель Красноярского края 11 лет насиловал маленькую дочь.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Этот дикий случай произошел в селе Тюхтет Красноярского края. Здесь мужчина 11 лет насиловал маленькую дочь, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

- С 2006 года он совершал изнасилования и действия сексуального характера в отношении своей родной дочери, - говорят следователи. – Пользовался ее беспомощным состоянием. На момент совершения первого преступления девочке было 6 лет, она никому не рассказала. А, когда повзрослела, обратилась в полицию.

На 40-летнего мужчину завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». 11 лет, 22 эпизода надругательств. Однако вину он не признал.

Впрочем, собранных доказательств хватило для вынесения приговора. Суд назначил ему наказание – 22 года в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил. У подсудимого есть 10 дней на то, чтобы его обжаловать.

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