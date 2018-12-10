2018-12-10T10:15:42+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП с автобусом в Хакасии: водитель погиб, ранены двое детей

Обстоятельства трагедии выясняют инспекторы
Ася ЖУКОВА
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Жуткое ДТП с автобусом в Хакасии: водитель погиб, ранены двое детей. Фото: пресс-служба УГИБДД по РХ.Жуткое ДТП с автобусом в Хакасии: водитель погиб, ранены двое детей. Фото: пресс-служба УГИБДД по РХ.
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Вчера, 9 декабря, на трассе АбаканМинусинск в Хакасии произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Около двух часов дня у села Подсинее автомобиль Honda Mobilio столкнулся с ПАЗиком, погиб человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД по РХ.

- За рулем иномарки был 32-летний мужчина, лишенный права управления, - пояснили инспекторы. – Двигаясь в сторону Минусинска, он выехал на полосу встречного движения. Столкнулся там с Toyota Camry. А после Honda отбросило под автобус.

Удар был очень сильным. Иномарку страшно искорежило, водитель погиб на месте. Две девушки-студентки колледжа, ехавшие в автобусе, получили травмы. Им оказали помощь на месте, госпитализации не потребовалось. По данным наших коллег из ИА «Хакасия», у одной – перелом носа, у другой ушиб голени.

Также сотрудники агентства приводят рассказ человека, знакомого с погибшим. Мужчина говорит: трагедия произошла из-за того, что у Honda взорвалось колесо. Но это – подчеркнем – лишь одна из версий. В обстоятельствах случившегося разбираются дорожные инспекторы.

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