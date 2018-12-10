Световое 3D-шоу устроят в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-10T09:48:49+03:00

Световое шоу устроят в центре Красноярска. На фото - световое шоу на стенах театра оперы и балета. Фото: минспорта красноярского края.

Изменить размер текста: A A

На проспекте Мира в Красноярске откроется фестиваль подсветки и маппинга (кто не знает, это видеопроеция на здания движущихся изображений) «Активация». Эффектный конкурс пройдет перед Универсиадой, и будет продолжаться больше недели - с 23 февраля по 2 марта.

Заявки от участников принимаются до 21 декабря. Они обязательно должны быть «подкреплены» эскизами. От претендентов ждут идеи подсветки арт-объектов или маппинга. После их продемонстрируют на проспекте Мира. За лучшие работы обещают награду. Ее вручат 2 марта, в день открытия Универсиады в Красноярске.

По мнению организаторов, такой фестиваль поможет созданию «столичного имиджа» Красноярска. А заодно покажет его как город «больших энергетических мощностей».

Кстати, лучшие предложения по оформлению Красноярска могут быть использованы в дальнейшем. Это прописано в распоряжении мэрии.