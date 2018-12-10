2018-12-10T12:04:34+03:00
Общество

Бесплатная школа фигурного катания открылась в Красноярске

Куда приходить?
Ася ЖУКОВА
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Бесплатная школа катания на коньках открылась в Красноярске.Бесплатная школа катания на коньках открылась в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске появилась бесплатная школа катания на коньках. Об этом сообщили на официальной странице в соцсети администрации города.

Итак, школа открылась на острове Татышев. Она будет работать в будни, под руководством профессионального тренера. Принимаются взрослые и дети с 7 лет. Всем желающим нужно представить справку от врача и заполнить бланк заявления у инструктора.

Если на улице холоднее минус 20, занятия на катке «Татышев ICE» отменяются.

КОНКРЕТНО

Вот расписание занятий

Понедельник, среда, пятница: 17:00-17:45; 18:00-18:45; 19:30-20:15

Вторник, четверг: 15:00-15:45; 16:00-16:45; 17:00-17:45.

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