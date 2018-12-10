«Бегаю, работаю, наслаждаюсь жизнью»: главной по туризму в Красноярском крае стала 25-летняя Юлия Верхушина

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-10T06:40:24+03:00

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Руководителем нового агентства по туризму в Красноярском крае назначена 25-летняя Юлия Верхушина.Такое распоряжение подписал глава региона Александр Усс 7 декабря. С той же даты оно вступило в законную силу.

По данным из открытых источников, Юлия Верхушина окончила экономический факультет Сибирского федерального университета. Потом работала заместителем руководителя агентства молодежной политики края. А теперь возглавит созданное осенью нынешнего года агентство по туризму.

Судя по аккаунтам Юлии в соцсетях, она - поклонница активного отдыха и туризма, увлекается путешествиями. «Бегаю, работаю, наслаждаюсь жизнью»- вот статус Юлии Верхушиной в Instagram. Также она занимается благотворительностью – практически год опекает оставшегося без родителей мальчика, является его наставницей.

- Ему не нужны игрушки, которые принято приносить в детские дома, - объясняет Юлия, - Не нужны праздники. Ему просто нужен человек.