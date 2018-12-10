Уехавших из Красноярского края стало больше, чем прибывших

10 Дек. 06:16 2018-12-11T06:55:50+03:00

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Число выехавших из Красноярского края превысило число прибывших. Это значит, что миграционная убыль населения продолжается, сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Итак, с января по октябрь включительно 2018 года к нам приехали 108,86 тысяч человек. Что на 5,6% больше, чем в прошедшем году. 11,6% - а это 12,6 тысяч человек – из-за рубежа.

Теперь о тех, кто покинул край. Их на порядок больше - 110,4 тысячи человек. То есть на 7,1% чаще, чем в прошлом году. Причем из страны выехали 10,69 тысяч, это 9,7%. Налицо убыль, примерно 1,5 тысячи человек, - говорят статистики.

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Население Красноярского края резко сокращается. Такие пугающие данные приводят статистики. Вот лишь несколько примеров - за девять месяцев 2018 года.

Итак, в Красноярске родились 9 955 малышей. Это на 6,5 процента меньше, чем за такой же период прошлого года. Умерли 8 475 человек. Что на 0,9 процента больше, чем за январь–сентябрь 2017-го. Зарегистрирован 6 101 брак. То есть опять же на 9,2 процента меньше. И разводов было 3 786. Больше на 5,7 процента.

В город прибыли 30,7 тысяч человек. Выбыли 32,1 тысяч. Значит, даже миграционная убыль у нас - 1,3 тысяч. (Подробности).