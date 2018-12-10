2018-12-10T06:16:37+03:00
Общество

Уехавших из Красноярского края стало больше, чем прибывших

Миграционная убыль продолжается
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Уехавших из Красноярского края стало больше, чем прибывших. Фото: Красноярскстат.Уехавших из Красноярского края стало больше, чем прибывших. Фото: Красноярскстат.
Изменить размер текста:

Число выехавших из Красноярского края превысило число прибывших. Это значит, что миграционная убыль населения продолжается, сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Итак, с января по октябрь включительно 2018 года к нам приехали 108,86 тысяч человек. Что на 5,6% больше, чем в прошедшем году. 11,6% - а это 12,6 тысяч человек – из-за рубежа.

Теперь о тех, кто покинул край. Их на порядок больше - 110,4 тысячи человек. То есть на 7,1% чаще, чем в прошлом году. Причем из страны выехали 10,69 тысяч, это 9,7%. Налицо убыль, примерно 1,5 тысячи человек, - говорят статистики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для интеграции мигрантов в России нужно лет 20-30

Население Красноярского края резко сокращается. Такие пугающие данные приводят статистики. Вот лишь несколько примеров - за девять месяцев 2018 года.

Итак, в Красноярске родились 9 955 малышей. Это на 6,5 процента меньше, чем за такой же период прошлого года. Умерли 8 475 человек. Что на 0,9 процента больше, чем за январь–сентябрь 2017-го. Зарегистрирован 6 101 брак. То есть опять же на 9,2 процента меньше. И разводов было 3 786. Больше на 5,7 процента.

В город прибыли 30,7 тысяч человек. Выбыли 32,1 тысяч. Значит, даже миграционная убыль у нас - 1,3 тысяч. (Подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бегаю, работаю, наслаждаюсь жизнью»: главной по туризму в Красноярском крае стала 25-летняя Юлия Верхушина
Мобильная поликлиника в декабре приедет в Уяр и Козульку
Качели, фитнес, рисование песком: в детсаду Красноярска появилась служба психологической помощи воспитателям
Ножи, пистолеты и сковородку изъяли у гостей ледового шоу «Щелкунчик» в Красноярске
В Красноярске прямо на ходу загорелся трамвай
В Красноярске в кастинге шоу «Лучше всех!» приняли участие 110 участников
В Лесосибирске краденные золотые серьги вывели на след серийного вора-угонщика
Регбисты «Енисея-СТМ» уступили итальянским соперникам
Красноярские полицейские задержали дерзкого дачного вора
В заброшенном здании Канска нашли двух повешенных кошек
В Канске мужчина присвоил брошенный в лесу квадроцикл и стал фигурантом уголовного дела
В Красноярске просят вернуть рыжего кота за вознаграждение
В Красноярском крае заработали 14 ледовых переправ
В Норильске два человека попытались продать мебель через Интернет и оказались обманутыми
В Красноярске на кольце перевернулась иномарка с ребенком
В Красноярске на Свердловской под корень спиливают деревья
В Хакасии теща отомстила зятю за нелестное высказывание в свой адрес
В Красноярске строитель упал в шахту лифта: завели уголовное дело
В Красноярске в эти выходные водителей проверят на трезвость: всех, без исключения
На председателя горсовета Минусинска завели уголовное дело
В Минусинске женщина отказалась познакомиться и стала жертвой насильника