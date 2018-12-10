СЕГОДНЯ 05:57 2018-12-10T05:57:58+03:00

Мобильная поликлиника в декабре приедет в Уяр и Козульку. Фото: пресс-служба минздрава.

Первый прием уже сегодня

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В декабре мобильная поликлиника посетит поселки Уяр и Козулька в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Записываем даты: с 10-го по 12-е декабря передвижной комплекс работает в Уяре, а 14-го и 15-го декабря – в Козульке.

- Жители поселков смогут пройти маммографическое обследование, УЗИ, - рассказывают специалисты министерства. – Особенно рекомендуется обследоваться людям с повышенным риском развития сосудистых заболеваний (имеющим гипертонию, избыточный вес и повышенный холестерин в крови).

С начала года в передвижной поликлинике провели 1296 ультразвуковых исследований, 3773 маммографии и больше 8 тысяч флюорографий.

К слову, в этом месяце проекту исполняется 5 лет. За это время мобильные автокомплексы, оснащенные современным оборудованием, побывали в 22 районах края, в 310 населенных пунктах, выполнили 29 983 исследования.