Качели, фитнес, рисование песком: в детсаду Красноярска появилась служба психологической помощи воспитателям

СЕГОДНЯ 05:23 2018-12-10T05:23:49+03:00

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В детском саду № 29 (в Октябрьском районе Красноярска) открылась необычная служба – психологической помощи педагогам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Одна из самых часто встречающихся проблем воспитателей, учителей и не только - синдром эмоционального выгорания. Понятно, что это негативно сказывается на отношениях с детьми, родителями, коллегами...

Поэтому в детсаду №29 решили создать службу психологической помощи педагогам, пояснили в главном управлении образования.

- Сотрудникам рассказывают, как бороться со стрессом, учат преодолевать эмоциональные перегрузки, находить правильные решения в конфликтных ситуациях, - делится пресс-секретарь главного управления образования Евгения Тимашева.

А еще в свободное от работы время в спортзале детского сада для педагогов организуют занятия по фитнесу и лечебной физкультуре. Ну а в сенсорной комнате – там всегда спокойная, расслабляющая обстановка – можно покачаться на качелях или порисовать песком.