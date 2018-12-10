2018-12-10T04:34:14+03:00
Происшествия

Ножи, пистолеты и сковородку изъяли у гостей ледового шоу «Щелкунчик» в Красноярске

После представления все вернули хозяевам
Ася ЖУКОВА
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Ножи, пистолеты и сковородку изъяли у гостей ледового шоу «Щелкунчик» в Красноярске. Фото: соцсети, группа Ледовые шоу Ильи Авербуха.Ножи, пистолеты и сковородку изъяли у гостей ледового шоу «Щелкунчик» в Красноярске. Фото: соцсети, группа Ледовые шоу Ильи Авербуха.
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На ледовое шоу «Щелкунчик» Ильи Авербуха в «Платинум Арене» Красноярска гости пытались пронести целый арсенал – ножи, пистолеты, газовые баллончики. Об этом сообщил в своем фейсбуке директор площадки Роман Сотников после прошедшего вчера представления.

- Только за вечернее шоу у зрителей изъяли три раскладных ножа, 16 баллончиков, два газовых пистолета, - пишет Роман.

Он отмечает: большое шоу – не детский утренник. Безопасность тут важнее всего: «Повторения Беслана или «Норд-Оста» никто не хочет». Поэтому лучше потерпеть неудобства на входе.

Кстати, одним из изъятых предметов оказалась…сковородка. Оказалось, хозяйка купила ее в магазине – успела заскочить перед шоу. Чем помешала кухонная утварь? Ее тоже можно бросить на лед, объясняют организаторы, это сорвет представление. Понятно, что после мероприятия сковородку женщине вернули.

Кстати, в Красноярске «Щелкунчика» показывали несколько раз. И все шоу прошли на ура. «Шесть аншлагов и море аплодисментов! – делятся в официальной группе ледовых шоу Ильи Авербуха. – Красноярск, спасибо!

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