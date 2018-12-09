В Красноярске прямо на ходу загорелся трамвай

9 Дек. 17:28 2018-12-09T17:28:09+03:00

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В Красноярске на улице Мичурина прямо во время движения загорелся трамвай. В соцсетях очевидцы выложили видео с места происшествия.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, трамвай двигался со стороны проспекта Красноярский рабочий и остановился на остановке «Учкомбинат». Как только пассажиры зашли в дверь, в кабине произошла яркая вспышка и моментально погасла.

Пользователи соцсетей сейчас спорят о том, что же произошло в трамвае. Некоторые уверяют, что это было короткое замыкание в щитке и ничего страшного не произошло.

«Там ВООБЩЕ ничего страшного не произошло. Контакты подгорели и все. Это бывает на всех трамваях. Мы просто не видим, а тут щиток был открыт. Трамвай, как ехал так и будет продолжать свою работу. На конечной контакты зачистят и как новый побежит», - написал красноярец Александр.

Нашлись и шутники. И если в ситуации с рассыпавшимися бревнами всегда вспоминают сюжет фильма «Пункт назначения -2», то на сей раз вспомнили другую киноленту.

«Про призрачного гонщика было уже?», - пошутил пользователь сосети Евгений.

Как пояснили журналистам в краевом МЧС, к ним никто по данному факту не обращался. Учитывая, что обращения в службу спасения не было, можно и в самом деле предположить, что ничего страшного не произошло.

Видео: ЧП-Красноярск.