2018-12-09T14:24:32+03:00
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В Красноярске в кастинге шоу «Лучше всех!» приняли участие 110 участников

Ребята показали все свои таланты
Ольга КОСТИНА
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Девочка исполнила песню Фото: Александр Черных/ Город Красноярск/ vk.comДевочка исполнила песню Фото: Александр Черных/ Город Красноярск/ vk.com
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Сегодня, 9 декабря, в ДК «Свердловский» (Вавилова, 1в) состоялся выездной кастинг проекта «Лучше всех!» с Максимом Галкиным.

В нем приняли участие дети, которые мечтали проявить себя и похвастать своими неординарными способностями на федеральном канале. Одно из условий – никакого стеснения!

«Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке… Если он лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы или умеет делать что - то яркое и удивительное… Если он комфортно чувствует себя в диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене и готов принять участие в проекте «Первого канала»… Это его шанс!», - заявляли организаторы кастинга.

Таисия без стеснения рассказала про себя и свои мечты Фото: Александр Черных/ Город Красноярск/ vk.com

Таисия без стеснения рассказала про себя и свои мечты Фото: Александр Черных/ Город Красноярск/ vk.com

6-летняя Таисия просто грезит о сцене. Девочка пришла на кастинг проекта «Лучше всех!» в образе Золушки и спела песню.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ребятам, которые пройдут отбор в Красноярске, оплатят перелет и проживание в Москве. В кастинге приняли участие 110 детей.

Желаем юным красноярцам удачи!

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