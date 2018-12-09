2018-12-09T12:25:28+03:00
Происшествия

В Лесосибирске краденные золотые серьги вывели на след серийного вора-угонщика

А больше всего от действий преступника пострадала его родная бабушка
Ольга КОСТИНА
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Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел в отношении серийного вораСледователи возбудили сразу несколько уголовных дел в отношении серийного вораФото: Мария ЛЕНЦ
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В Лесосибирске перед судом предстанет 23-летний мужчина. На его счету несколько имущественных преступлений. Напасть на след преступника удалось после заявления 64-летней женщины пенсионерки о краже золотых сережек. Оказалось, что «обчистил» бабушку ее родной внук. Ранее он уже был судим. Похищенные вещи он заложил в ломбард, а деньги потратил. А за несколько дней до кражи сережек мужчина снял с банковской карты бабушки более 27 тысяч рублей, о чем она даже не догадывалась.

- Денежные средства внук неоднократно переводил посредством услуги «мобильный банк» и приобретал на похищенные средства цифровую валюту, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Кроме того, злоумышленник совершил две попытки угона автомобилей ВАЗ 21061 и 21074. Но в обоих случаях у него не получилось их завести и довести задуманное до конца. Но в одной из машин он похитил имущество более чем на 17 тысяч рублей.

По всем вышеперечисленным фактам следователи возбудили уголовные дела по 158 статье (кража), а также частью 166 (попытка неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Обвиняемому грозит более шести лет лишения свободы.

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