В Лесосибирске краденные золотые серьги вывели на след серийного вора-угонщика

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-09T12:25:28+03:00

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В Лесосибирске перед судом предстанет 23-летний мужчина. На его счету несколько имущественных преступлений. Напасть на след преступника удалось после заявления 64-летней женщины пенсионерки о краже золотых сережек. Оказалось, что «обчистил» бабушку ее родной внук. Ранее он уже был судим. Похищенные вещи он заложил в ломбард, а деньги потратил. А за несколько дней до кражи сережек мужчина снял с банковской карты бабушки более 27 тысяч рублей, о чем она даже не догадывалась.

- Денежные средства внук неоднократно переводил посредством услуги «мобильный банк» и приобретал на похищенные средства цифровую валюту, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Кроме того, злоумышленник совершил две попытки угона автомобилей ВАЗ 21061 и 21074. Но в обоих случаях у него не получилось их завести и довести задуманное до конца. Но в одной из машин он похитил имущество более чем на 17 тысяч рублей.

По всем вышеперечисленным фактам следователи возбудили уголовные дела по 158 статье (кража), а также частью 166 (попытка неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Обвиняемому грозит более шести лет лишения свободы.