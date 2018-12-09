2018-12-09T11:44:12+03:00
Спорт

Регбисты «Енисея-СТМ» уступили итальянским соперникам

Счет игры 14:31
Ольга КОСТИНА
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Красноярская команда уступила итальянской Фото: КрайспортКрасноярская команда уступила итальянской Фото: Крайспорт
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В Сочи состоялся матч третьего тура Еврочелленджа, в котором приняли участие регбисты «Енисея-СТМ». Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, итальянский «Зебре» представлялся самым вероятным соперником, у которого можно отобрать очки.

Итог первого тайма счет - 14:14. Обе попытки «Енисей-СТМ» занес после розыгрыша коридоров. Во время игры отличились Никита Чурашов и Михаил Гачичеладзе, а Юрий Кушнарев забил обе реализации. Радостные эмоции болельщиков в этот момент сложно передать словами.

Но во втором тайме удача отвернулась от красноярских спортсменов, и очки набирал только «Зебре». В итоге результат оказался не в пользу сибиряков - 14:31.

Добавим, что следующий матч «Енисей-СТМ» проведет в Италии 15 декабря. Будем надеяться, что в этот раз нашим игрокам повезет куда больше, и они окажутся победителями.

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