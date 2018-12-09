Красноярские полицейские задержали дерзкого дачного вора
В Красноярске полицейские задержали 22-летнего дачного вора. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.
В дежурную часть обратился 41-летний мужчина, у которого похитили ценные вещи из дачного домика. Выяснилось, что вор проник в помещение, предварительно взломав замок. Добычей налетчика стал телевизор, компьютер, микроволновка и другая бытовая техника. Общая сумма ущерба- 160 тысяч рублей.
- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе МУ МВД «Красноярское». - Им оказался 22-летний красноярец, ранее судимый за аналогичное преступление.
Молодой человек признался, что похищенное сдал в ломбард, и часть денег успел потратить. Другую часть полицейские вернули владельцу дачного участка.
В отношении подозреваемого сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража, совершенная с проникновением в жилище». Максимальное наказание - лишение свободы до 6 лет со штрафом.