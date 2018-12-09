2018-12-09T09:10:34+03:00
Происшествия

Красноярские полицейские задержали дерзкого дачного вора

Награбленное он сдал в ломбард
Ольга КОСТИНА
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Дачному вору грозит до шести лет колонииДачному вору грозит до шести лет колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске полицейские задержали 22-летнего дачного вора. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.

В дежурную часть обратился 41-летний мужчина, у которого похитили ценные вещи из дачного домика. Выяснилось, что вор проник в помещение, предварительно взломав замок. Добычей налетчика стал телевизор, компьютер, микроволновка и другая бытовая техника. Общая сумма ущерба- 160 тысяч рублей.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе МУ МВД «Красноярское». - Им оказался 22-летний красноярец, ранее судимый за аналогичное преступление.

Молодой человек признался, что похищенное сдал в ломбард, и часть денег успел потратить. Другую часть полицейские вернули владельцу дачного участка.

В отношении подозреваемого сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража, совершенная с проникновением в жилище». Максимальное наказание - лишение свободы до 6 лет со штрафом.

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