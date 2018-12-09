В заброшенном здании Канска нашли двух повешенных кошек

СЕГОДНЯ 08:53 2018-12-09T08:56:04+03:00

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Шокирующие фотографии появились сразу в нескольких канских группах в соцсетях. В некоторых из этических соображений даже не решились выставить фото без ретуши. И вот что написал их автор:

«Вчера мы с другом решили прогуляться, и между ППС и первым военным городком попалось красное сооружение. То, что мы там увидели, не пожелаешь врагу. Там подвешены коты! Да, коты. Я был в шоке. От чего люди такие жестокие. Я не могу быть уверен, что это взрослый, ребенок, но хочу довести до вашего сведения. Родители! Не разрешайте своим детям ходить по заброшенным сооружениям, так как там могут быть садисты».

Одного кота нашли здесь прямо на веревке Фото: ЧП-Канск

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ранее здесь располагался военный суд. Сейчас же здание заброшено. Ранее в нем были заколочены двери и окна досками, которые позже постепенно оторвали.

Местные жители шокированы случившемся. В соцсетях сейчас идет бурное обсуждение, высказываются различные предположения того, кто может быть причастен к издевательствам над животными.

«Скорее всего, дети это как раз и делают. Не спорю, есть там и хорошие люди, которые содержат животных и уличных подкармливают. Но есть и садисты... Своему ребенку категорически запрещаю подходить даже туда», - написала Марина.

Второй кот лежал на полу с удавкой Фото: ЧП-Канск

«За ноги бы их подвешать! Делали это слабые и безнадежные», - уверена Ирина.

«У нас дети живодеры есть! Сейчас ничему не удивишься. Сегодня кота повесили, завтра человека. Это психически больные люди, им приносит радость, мука и боль другого живого существа», - возмущается Виктория.

В полиции рассказали, что заявления в дежурную часть ни от автора поста, ни от местных жителей не поступало. Но по данному факту будет проводиться проверка.

Фото: ЧП-Красноярск.