В Канске мужчина присвоил брошенный в лесу квадроцикл и стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-09T08:03:39+03:00

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34-летний житель Канска стал фигурантом уголовного дела после того, как решил присвоить брошенный в лесу квадроцикл. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В дежурную часть с заявлением о краже квадроцикла стоимостью 200 тысяч рублей обратился 33-летний мужчина. Он пояснил, что в первых числах октября оставил заглохший вездеход в 30-и километрах от Канска в лесу. Решил вернуться за ним, когда представится возможность. А после не обнаружил свой транспорт на том месте, где оставил. Пытался найти самостоятельно, но безрезультатно.

- Несмотря на то, что потерпевший обратился в ОВД спустя длительное время, полицейские в течение суток установили лицо, причастное к хищению транспорта, и изъяли у него краденое имущество, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Подозреваемый пояснил, что посчитал мотовездеход брошенным, решил его отремонтировать, поэтому доставил к себе домой и ждал, когда объявится хозяин находки.

Но поскольку о своей находке мужчина никуда не сообщил и даже не попытался найти владельца, в отношении него было возбуждено уголовное дело по 158 статье – кража (до пяти лет лишения свободы).

А квадроцикл полицейские уже вернули его законному владельцу.