2018-12-09T06:58:42+03:00
Дом. Семья

В Красноярске просят вернуть рыжего кота за вознаграждение

Котик пропал еще 13 ноября
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Шпротика очень любят дома и ждут Фото: группа "Белый клык"Шпротика очень любят дома и ждут Фото: группа "Белый клык"
Изменить размер текста:

В Красноярске хозяева разыскивают потерявшегося рыжего кота. Информация об этом появилась в группе «Белый клык» в соцсети.

Рыжий, мохнатый, с огромными добрыми глазами – просто великолепный кот! Любимец семьи. 13 ноября он поздно вечером вдруг юркнул в подъезд (на Вавилова 98 «а») и бесследно пропал. Хозяева обошли всю округу. Заглянули во все подвалы, подъезды, чердаки. Но все без толку. Шпротика нигде нет. Тогда они решили обратиться за помощью к красноярцам через соцсети. И готовы отблагодарить того, кто найдет их любимца.

«Пропал котик Шпротик! Мы его очень любим и будем благодарны за любую информацию. У нас два котика, второй очень страдает, переживаем, что заболеет без него. Пожалуйста, если не сложно сделайте репост! Вознаграждение 10 000 рублей», - обещают хозяева пропавшего котика.

Давайте поможем найти Шпротика! Всем, кто что-либо знает о местонахождении кота или может помочь в его поисках, просьба звонить по телефону: 8-983-501-84-10.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус