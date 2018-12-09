2018-12-09T06:58:42+03:00
Дом. Семья

В Красноярске просят вернуть рыжего кота за вознаграждение

Котик пропал еще 13 ноября
Ольга КОСТИНА
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Шпротика очень любят дома и ждут Фото: группа "Белый клык"Шпротика очень любят дома и ждут Фото: группа "Белый клык"
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В Красноярске хозяева разыскивают потерявшегося рыжего кота. Информация об этом появилась в группе «Белый клык» в соцсети.

Рыжий, мохнатый, с огромными добрыми глазами – просто великолепный кот! Любимец семьи. 13 ноября он поздно вечером вдруг юркнул в подъезд (на Вавилова 98 «а») и бесследно пропал. Хозяева обошли всю округу. Заглянули во все подвалы, подъезды, чердаки. Но все без толку. Шпротика нигде нет. Тогда они решили обратиться за помощью к красноярцам через соцсети. И готовы отблагодарить того, кто найдет их любимца.

«Пропал котик Шпротик! Мы его очень любим и будем благодарны за любую информацию. У нас два котика, второй очень страдает, переживаем, что заболеет без него. Пожалуйста, если не сложно сделайте репост! Вознаграждение 10 000 рублей», - обещают хозяева пропавшего котика.

Давайте поможем найти Шпротика! Всем, кто что-либо знает о местонахождении кота или может помочь в его поисках, просьба звонить по телефону: 8-983-501-84-10.

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