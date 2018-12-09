2018-12-09T05:37:17+03:00
Общество

В Красноярском крае заработали 14 ледовых переправ

Спасатели рекомендуют автомобилистам переезжать через водоемы только в санкционированных местах
Ольга КОСТИНА
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Заработали ледовые переправыЗаработали ледовые переправыФото: Ольга КОСТИНА
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В Красноярском крае на сегодняшний день функционируют 14 ледовых переправ. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

- Соблюдайте при переправе требования знаков по грузоподъемности во избежание провала автотранспорта под лед, – советуют водителям в государственной инспекции по маломерным судам. - При выезде на лед на официально разрешенной переправе двигаться необходимо медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час.

Кроме того, на ледовой переправе запрещается останавливаться, передвигаться рывками, делать развороты, обгонять другие автомобили и заправляться. При плохой погоде (туман или пурга) переправу лучше отложить. Выезжать же на лед в несанкционированных местах смертельно опасно!

С подробной информацией о толщине льда на переправах можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС в разделе «Полезная информация».

Что делать, если автомобиль оказался в воде?

В МЧС советуют:

- немедленно выбирайтесь из машины, пока она держится на плаву, через боковые окна (двери желательно не открывать, так автомобиль быстрее пойдет ко дну);

- если автомобиль скрылся под водой, то сделайте несколько глубоких вдохов и только тогда начинайте выбираться наружу, и постарайтесь избавиться от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки);

- спасать нужно в первую очередь детей (прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами и всплывайте).

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