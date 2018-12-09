2018-12-09T05:17:39+03:00
Происшествия

В Норильске два человека попытались продать мебель через Интернет и оказались обманутыми

После звонков покупателей их счетов пропали деньги
Ольга КОСТИНА
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Выгодная сделка оказалась обманомВыгодная сделка оказалась обманомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске два человека пострадали от действий мошенников. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Как выяснилось, потерпевшие пытались продать мебель через Интернет. Они опубликовали объявление, а вскоре им позвонил «покупатель» и попросил назвать реквизиты банковских карт, куда он готов перечислить требуемую сумму. В итоге со счета женщины были списаны 143 тысячи рублей. У 30-летнего мужчины – 75 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают причастных к этому обману. По статье 158 УК РФ (кража) им грозит до 6 лет лишения свободы.

- Никогда не перечисляйте предоплату - это обман, расплачивайтесь только при личной встрече после осмотра товара, - в очередной раз предупреждают в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Не сообщайте неизвестным данные банковских карт, секретные коды и пароли. Не вводите в терминалах (банкоматах) под диктовку неизвестных лиц никаких комбинаций цифр. В любой сомнительной ситуации просто откажитесь от сделки. Не следует передавать свои денежные средства незнакомым людям. Необходимо проверять всю поступающую информацию.

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