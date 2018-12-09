2018-12-09T05:17:39+03:00
Происшествия

В Норильске два человека попытались продать мебель через Интернет и оказались обманутыми

После звонков покупателей их счетов пропали деньги
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Выгодная сделка оказалась обманомВыгодная сделка оказалась обманомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Норильске два человека пострадали от действий мошенников. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Как выяснилось, потерпевшие пытались продать мебель через Интернет. Они опубликовали объявление, а вскоре им позвонил «покупатель» и попросил назвать реквизиты банковских карт, куда он готов перечислить требуемую сумму. В итоге со счета женщины были списаны 143 тысячи рублей. У 30-летнего мужчины – 75 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают причастных к этому обману. По статье 158 УК РФ (кража) им грозит до 6 лет лишения свободы.

- Никогда не перечисляйте предоплату - это обман, расплачивайтесь только при личной встрече после осмотра товара, - в очередной раз предупреждают в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Не сообщайте неизвестным данные банковских карт, секретные коды и пароли. Не вводите в терминалах (банкоматах) под диктовку неизвестных лиц никаких комбинаций цифр. В любой сомнительной ситуации просто откажитесь от сделки. Не следует передавать свои денежные средства незнакомым людям. Необходимо проверять всю поступающую информацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае заработали 14 ледовых переправ
В Красноярске на кольце перевернулась иномарка с ребенком
В Красноярске на Свердловской под корень спиливают деревья
В Хакасии теща отомстила зятю за нелестное высказывание в свой адрес
В Красноярске строитель упал в шахту лифта: завели уголовное дело
В Красноярске в эти выходные водителей проверят на трезвость: всех, без исключения
На председателя горсовета Минусинска завели уголовное дело
В Минусинске женщина отказалась познакомиться и стала жертвой насильника
Известный красноярский художник показал болт в ответ на переименование аэропортов
В Красноярске замерзшим горожанам в -35 запрещают греться в павильонах на остановках
Внимание, за вами следят: ГИБДД проверяет красноярских перевозчиков скрытыми патрулями
Школьники из Красноярска сдали 300 килограммов батареек
В центре Красноярска строительные леса рухнули на проезжающие автомобили
В Красноярске начался суд по делу о мошенничестве экс-директора филармонии
В Красноярске пассажирским транспортом займется новый общественный совет
В Красноярском крае экс-глава района украл взлетно-посадочную полосу аэропорта
В Красноярске закрыли уголовное дело на экс-проректора СФУ Павла Вчерашнего
Прокуроры через суд отменят скандальную сделку с недвижимостью красноярского ПФР
Депутаты краевого ЗС, скрывшие доходы, остались при мандатах благодаря коллегам
Силовики назвали средний размер взятки в Красноярском крае
Мэрия Красноярска оценила работу перевозчиков в холода
Дорожные кольца в Красноярске дополнительно подсветят
Красноярцам придется аккредитовать личные автомобили к Универсиаде
Найдена. Мертва: к исчезновению пропавшей неделю назад красноярки причастен сын
Не бездомный, а библиотечный: щенка приютили в одной из библиотек Красноярска
В Красноярске жители Черемушек лишили управляющую компанию 115 домов
На набережной в Красноярске открылся каток с подсвеченным льдом
Экперты представили топ-10 самых дорогих однокомнатных квартир Красноярска