2018-12-08T15:58:37+03:00
Происшествия

В Красноярске на кольце перевернулась иномарка с ребенком

К счастью, никто не пострадал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на кольце перевернулась иномарка с ребенком. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске на кольце перевернулась иномарка с ребенком. Фото: "ЧП-Красноярск"
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Сегодня днем, 8 декабря, на кольце улиц Брянской и Игарской в результате столкновения двух автомобилей одна из них перевернулась. Эта информация появилась в паблике «ЧП-Красноярск» от очевидцев происшествия. По предварительной информации, «Хонда» выехала с Брянской, обогнула кольцо и пыталась завернуть направо на Игарскую со второго ряда. В этот момент ее подрезал другой автомобиль, «Ниссан». Да так, что «Хонда перевернулась на крышу.

За рулем «Хонды» находилась молодая женщина. С ней в салоне был ребенок. Возраст не указывается. Но очевидцы уточняют: и мать, и ребенок были пристегнуты, поэтому по счастливой случайности не пострадали, медицинской помощи не понадобилось. Эту же информацию подтвердили и в ГИБДД города.

Пользователи соцсетей похвалили мать за ответственных подход к безопасности ребенка, однако осудили ее за манеру вождения.

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