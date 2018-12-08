В Хакасии теща отомстила зятю за нелестное высказывание в свой адрес

8 Дек. 10:55 2018-12-08T10:55:14+03:00

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В Боградском районе Хакасии 40-летняя женщина убила своего 27-летнего зятя. Причина – ей не понравилось нелестное высказывание в свой адрес. В пресс-службе хакасского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что трагедия произошла 2 ноября в частном доме, где проживали погибший и подозреваемая.

По версии следствия они устроили застолье. Спиртное постепенно развязывало обоим язык и эти двое затронули довольно больную тему: зять упрекнул тещу в том, что она нигде не работает и находится на его содержании. Иными словами, зять обозвал тещу тунеядкой. Она не стерпела, схватила нож и ударила обидчика один раз в грудь. Молодой человек скончался на месте. Когда приехали медики, они уже ничем не могли ему помочь.

В настоящее время подозреваемая задержана, ей уже предъявлено обвинение в убийстве.