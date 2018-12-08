2018-12-08T10:20:50+03:00
Происшествия

В Красноярске строитель упал в шахту лифта: завели уголовное дело

Мужчина получил тяжелые травмы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске строитель упал в шахту лифта: завели уголовное делоВ Красноярске строитель упал в шахту лифта: завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске рабочий упал в шахту лифта, это случилось в строящемся многоэтажном жилом доме еще 3 ноября. В течение месяца шла доследственная проверка. Следователи установили, что налицо признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение техники безопасности при ведении строительных работ). И возбудили уголовное дело.

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали предварительную версию случившегося. В тот день 32-летний строитель находился внутри объекта. Возле шахты лифта отсутствовало ограждение. Сделав неосторожное движение, мужчина упал вниз, в приямок шахты и получил тяжелые травмы. Медикам удалось его спасти. Но пострадавшему предстоит длительное лечение, затем реабилитация.

Следствию предстоит установить тех, по чьей халатности все произошло и кто не обеспечил на стройплощадке безопасные условия труда.

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