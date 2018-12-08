8 Дек. 09:33 2018-12-08T10:24:37+03:00

В Красноярске эти выходные водителей проверят на трезвость: всех, без исключения Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске водителей проверяют на трезвость. Причем всех, без исключения. На эти выходные, в субботу и воскресенье, дорожные полицейские проводят масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Причем не просто тормозят подозрительные автомобили и проводят алкотест, параллельно проверяя документы.

В эти два дня дорожные инспекторы перекрывают участки улиц в разных частях города и проверяют каждого автомобилиста. Те, кто закон не нарушает, отправляются по своим делам дальше. А вот водителей с признаками опьянения приглашают в патрульный автомобиль для прохождения освидетельствования.

В ГИБДД города напоминают, что садиться за руль в состоянии опьянения – грубейшее нарушение ПДД. За него полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если попались повторно на пьяной езде да еще без прав на управление, могут и вовсе завести уголовное дело с реальным сроком заключения.