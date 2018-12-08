На председателя горсовета Минусинска завели уголовное дело
На председателя городского Совета Минусинска Геннадия Циплина завели уголовное дело по статье 289 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями». Информацию подтвердила старший помощник минусинского межрайонного прокурора Марина Дю. Циплина подозревают в коррупции, а именно в том, что он с апреля 2017 по июль 2018 года лоббировал интересы местной фирмы «Элитстрой». Она странным образом и с завидным постоянством заключала с местными властями выгодные контракты на капремонт жилых домов. И это несмотря на то, что к качеству работы фирмы потом возникало немало претензий. Краевое управление ФСБ провело проверку и нашло в этом состав преступления.
Сам Геннадий Циплин неоднократно попадал в центр скандалов. Например, его обвинили в том, что в сентябре 2017 года, как раз незадолго до выборов в местный горсовет, он напал на своего соперника от оппозиции. В октябре этого года он избил предпринимателя. Он даже подал в суд на издание «РенТВ Саяны» о защите чести и достоинства после непонравившейся ему разоблачительной публикации. Но сам же потом на суд не явился.