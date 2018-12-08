2018-12-08T08:55:31+03:00
Происшествия

На председателя горсовета Минусинска завели уголовное дело

Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На председателя горсовета Минусинска завели уголовное делоНа председателя горсовета Минусинска завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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На председателя городского Совета Минусинска Геннадия Циплина завели уголовное дело по статье 289 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями». Информацию подтвердила старший помощник минусинского межрайонного прокурора Марина Дю. Циплина подозревают в коррупции, а именно в том, что он с апреля 2017 по июль 2018 года лоббировал интересы местной фирмы «Элитстрой». Она странным образом и с завидным постоянством заключала с местными властями выгодные контракты на капремонт жилых домов. И это несмотря на то, что к качеству работы фирмы потом возникало немало претензий. Краевое управление ФСБ провело проверку и нашло в этом состав преступления.

Сам Геннадий Циплин неоднократно попадал в центр скандалов. Например, его обвинили в том, что в сентябре 2017 года, как раз незадолго до выборов в местный горсовет, он напал на своего соперника от оппозиции. В октябре этого года он избил предпринимателя. Он даже подал в суд на издание «РенТВ Саяны» о защите чести и достоинства после непонравившейся ему разоблачительной публикации. Но сам же потом на суд не явился.

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