2018-12-08T08:26:51+03:00
Происшествия

В Минусинске женщина отказалась познакомиться и стала жертвой насильника

Он снимал происходящее на телефон
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинске женщина отказалась познакомиться и стала жертвой насильникаВ Минусинске женщина отказалась познакомиться и стала жертвой насильникаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинске, в поселке Зеленый бор, 37-летняя местная жительница подверглась нападению насильника. Об этом пишет издание «Среда 24» со ссылкой на источники в районном следкоме.

Все случилось в понедельник, 3 декабря. Женщина стояла на автобусной остановке, когда к ней подошел мужчина и настойчиво предложил познакомиться. В ответ получил отказ. Это настолько разозлило незнакомца, что он несколько раз ударил женщину. Затем силой затащил в бор и изнасиловал. А чтобы жертва не сопротивлялась, для устрашения избивал и угрожал ее убить. Затем совершил с ней то, что на языке уголовного кодекса называется «насильственные действия сексуального характера». При этом он снимал все на телефон.

Подозреваемого нашли по горячим следам после заявления женщины в полицию. Им оказался 40-летний житель Минусинска. Видеозапись как неопровержимую улику, нашли в его телефоне. Ему уже предъявлено обвинения, он находится под стражей.

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