Известный красноярский художник показал болт в ответ на переименование аэропортов

8 Дек. 07:47 2018-12-08T08:00:25+03:00

И добавил, что сделал его намного раньше

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Не все красноярцы с позитивом и радостью восприняли ажиотаж вокруг присвоения аэропортам имен великих людей России. Многие недоумевали: зачем? Вот и известный красноярский художник Василий Слонов отнесся к этому, мягко говоря, скептически. Когда корреспонденты Новостей ТВК поинтересовались его мнением, Слонов достал из своих закромов один из своих арт-объектов – большой болт с надписью «From Russia with love», что переводится как «Из России с любовью».

Правда, уточнил, что сделал этот арт-объект не по случаю всенародного голосования, а намного раньше:

- Не специально болт был сделан, но так получилось, судьбой выверено, что просто на все это голосование – вот такой русский, с любовью, болтяра, – пояснил он и добавил, что даже понятия не имеет, где происходило это голосование.

Напомним, что в сетевом голосовании красноярскому аэропорту присвоили имя Дмитрия Хворостовского, он обошел Василия Сурикова и Виктора Астафьева.